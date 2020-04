List pseudo kresťanom a Slovensku

V poslednej dobe sa dostali do pozornosti ľudia, ktorí vytvárajú pokrivený obraz o kresťanstve. Im venujem tento list. A ostatným na Slovensku chcem povedať, že stále sú tu aj normálni kresťania, ktorí majú rozum a pravú lásku.

Milí pseudo kresťania,

Hneváte sa, búrite sa, na čele s biskupom a poslancom, že sú zatvorené kostoly a nemáte sa kde stretnúť s Ježišom...prihláste sa do Červeného kríža, kde budete šiť rúška a rozdávať ich seniorom. Rozvážajte obedy dôchodcom. Zavolajte starkej, starkému. Alebo niečo jednoduchšie. Nebuďte nervózni na svoje deti, že sú už tri týždne doma. Sadnite si k nim, pobozkajte ich a spoločne sa zahrajte. Tam všade stretnete Ježiša. Mohli ste pomáhať slabým a zraniteľným, ale namiesto toho, chcete chodiť (a niektorí dokonca aj chodíte) do kostola, aby ste tých najslabších vystavili (smrteľnému) riziku. Na argument pseudo kresťanov, že v kostole sa budeme modliť a tým vírus porazíme, odpoviem slovami Tomáša Halíka: "Súčasťou viery a nádeje je aj zdravý rozum. Pandémiu neodmodlíme. Nezamieňajme si vieru s mágiou."

Chránite "tradičnú" rodinu tým, že bojujete proti LGBT komunite...tým nikoho neochraňujete, iba zraňujete. Vadí vám, že žena ľúbi ženu, ale to, že kresťanská matka trávi viac času v kostole ako so svojím mužom a napomáha k rozpadu manželstva, neriešite. Prednášate a rozprávate o nebezpečenstve LGBT, ale o tom, že veriaci manželia si hľadajú milenky, lebo ich veriace ženy sa boja vyskúšať inú ako misionársku polohu, lebo tak to údajne vraví Cirkev, už nerozprávate. Za dverami s nápisom C+M+B sa rozpadávajú rodiny, ale ukazujete na homosexuálneho suseda, ako na hrozbu pre rodinu.

Hneváte sa, že vás "nálepkujú" ako homofóbov...ale keď vy každého, kto s vami nesúhlasí, označíte ako liberála, a kto s vami nesúhlasí ešte viac ako ultraliberála, to je v poriadku.

Biskupi vyzývajú, aby ste si dali sviečku do okna, aby ste tým symbolizovali Veľkú noc a Ježišovo zmŕtvychvstanie...ale nevyzvú, aby každý veriaci poslal jedno euro napr. Alexovi na liečbu, bez ktorej zomrie a symbolizovali ste tak Ježišovu túžbu po láske ku každému. Veď Ježiš, ktorý nás učí, že "čokoľvek ste urobili jednému z týchto maličkých, mne ste urobili" sa určite viac poteší sviečke na parapete, ako z konkrétnej pomoci "maličkému".

Odmietate utečencov...a beriete si pri tom nadarmo do úst meno Boha, o ktorom hovoríte, že je láska. O ľuďoch, ktorí utekajú pred vojnou, ktorí vydávajú svoje životy i životy svojich detí, ktoré za nič nemôžu, napospas krehkej bárke na rozbúrenom mori, hovoríte, ako o nebezpečenstve, aby ste následne na modlitbovom stretku, za zvuku brnkajúcej gitary, rozjímali o stati z Biblie, ktorá hovorí o láske k blížnym.

Nemám problém s kresťanstvom. A nemám ani problém so skutočnými kresťanmi, ktorý žijú to, čo nás učí Ježiš, v ktorého verím aj ja. Učí nás láske. Učí nás, aby sme neposudzovali, nevynášali súdy nad druhými ľuďmi len preto, že majú iný pohľad na svet, inú orientáciu. Učí nás, že najväčším prejavom lásky je konkrétny skutok pomoci. Podať pohár vody, darovať oblečenie, nakŕmiť hladného, prijať pocestného, ochrániť slabého. Nemám problém s kresťanstvom, ale s náboženstvom, ktoré pokrivene kresťanstvo interpretuje. Z Ježiša, predstaviteľa lásky, odpustenia a prijatia ste spravili šéfa elitárskej skupiny, ktorá jediná vie, čo je najlepšie. Tak ako farizeji a zákonníci. To sú tí, o ktorých Ježiš povedal, že ich aj prostitútky predídu do Božieho kráľovstva.

Milé Slovensko,

ak sa vám zdá, že text je skratkovitý, tak súhlasím s vami. Nechcel som však vytvoriť dlhočíznu nezrozumiteľnú esej, iba poukázať na istú skupinu ľudí, ktorí sa v poslednej dobe dostali do pozornosti a môžu vytvárať obraz, že predstavujú kresťanstvo. Je to však obraz pokrivený a nebojte sa...medzi vami sú aj kresťania normálni, skutoční, takí, ktorí okrem viery v Krista používajú aj rozum, rešpektujú nariadenia vlády a nezabudli na hlavné posolstvo kresťanstva vo svete...na lásku a pomoc.