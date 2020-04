Tri kríže napravo od cesty

Máte dve minútky? Zastavte sa tu, prosím. Prečítajte si krátky príbeh inšpirovaný country skladbou, o tom, že nie je dôležité čo si zoberieme, keď zanecháme tento svet, ale čo v ňom zanecháme, keď ho opustíme.

Učiteľka, farmár, prostitútka a kňaz čakajú na zastávke. Nastúpia na nočný spoj. Každého cesta má iný cieľ. Farmár cestuje na dovolenku. Chce si oddýchnuť po ťažkej sezóne. Učiteľka smeruje na seminár. Získať kredity. Prostitútka a kňaz sa vydali hľadať stratené duše. Zaspali. A šofér tiež. Kamionista nemal šancu zareagovať. Zrážku prežil, tak ako aj šofér autobusu. No do konca života si to neodpustil. Každý rok chodí na toto miesto, aby zapálil sviecu pri troch drevených krížoch, ktoré sú napravo od cesty. Prečo sú tie kríže len tri?

Farmár zanechal po sebe životodarnú pôdu a dom pre svoju rodinu. Zanechal po sebe lásku a vieru v prírodu v srdciach svojich synov, ktorým dal príklad pracovitosti a poctivosti.

Učiteľka po sebe zanechala po sebe mnoho žiačok a žiakov, ktorým dala všetko, aby ich pripravila na život.

Kňaz...ten tesne po nehode, z posledných síl, podal prostitútke malú, škvrnami krvi pokropenú Bibliu a povedal jej: "Prečítaj si a nech Boh, ktoréhokoľvek nosíš v srdci, Ťa zachráni.

To bol príbeh, ktorý nám porozprával kňaz na poslednej omši. Ako tak stál a rozprával, siahol do vrecka sutany a vytiahol odtiaľ Bibliu. Zdvihol ju nad hlavu, aby sme ju všetci videli. Bola malá, pokrčená a pokropená vyblednutými škvrnami krvi. Kňaz pokračoval a povedal: "Venujme minútu ticha učiteľke, farmárovi a kňazovi, ktorý daroval túto Bibliu mojej mame, ktorá mi z nej odmalička čítavala."

Každý rok šofér autobusu zapáli na osudnom mieste sviecu pri troch drevených krížoch. Prečo sú len tri, to už vieme.

Nie je dôležité čo si zoberieme, keď zanecháme tento svet, ale čo v ňom zanecháme, keď ho opustíme.

Nie som tvorcom textu, inšpiroval som textom piesne Three wooden crosses, ktorú interpretoval Randy Travis alebo Josh Turner. Ich tvorba ma veľmi oslovuje a chcel som sa s ňou touto cestou o ňu podeliť.